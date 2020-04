Salut à tous,Petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la chaîne Youtube mais aussi de Twitch, ce que je met en place et ce qui va arriver sur les 2 chainesN’hésitez pas à vous abonner aux 2 chaines et à partager la vidéo pour que le plus de monde est l'information de la vidéo !Merci d'avance