Découvert aujourd'hui je trouve ça vraiment génial et addictif comme musique.







Paroles:

Se salir avec un procyon lotor (raton laveur)

Il n'a pas de qualités relationnelles, mais il est doué pour les moteurs

Cette chose étrange à ses côtés : un séquoia infantile

Ils passent tous les deux, les gens disent "Oh boy-ya".



Ils me demandent pourquoi j'apporte

Un bébé dans la bataille

C'est vraiment irresponsable

Et les faire dénoncer



Je dis : "Laissez-moi tranquille

Lâchez-moi un peu, bon sang !

Je n'ai pas appris à être parent

Mon père était une planète !"



Zardu Hasselfrau

Zardu Hasselfrau

Hé !



Zardu Hasselfrau

Zardu Hasselfrau

Hé !



En ces temps difficiles

Rappelez-vous simplement

Nous sommes Groot