Personnages confirmés jouables :1-Monkey D. Luffy pré-ellipse / post-ellipse (tenues Sabaody, Tea Party)2-Roronoa Zoro pré-ellipse / post-ellipse3-Nami post-ellipse4-Usopp pré-ellipse / post-ellipse5-Vinsmoke Sanji pré-ellipse / post-ellipse (tenue Sabaody, Tea Party)6-Tony Tony Chopper post-ellipse7-Nico Robin post-ellipse8-Franky post-ellipse9-Brook post-ellipse10-Portgas D. Ace11-Crocodile (tenue Alabasta)12-Kuzan (tenue Marineford, Punk Hazard)13-Trafalgar Law (tenue Dressrosa)14-Basil Hawkins15-Borsalino (tenue Marineford)16-Boa Hancock17-Jinbe (tenue Marineford)18-Sakazuki (tenue Marineford)19-Sabo20-Bartolomeo21-Cavendish22-Carrot (tenue Tea Party)23-Vinsmoke Reiju24-Vinsmoke Ichiji25-Vinsmoke Niji26-Vinsmoke Yonji27-Charlotte Katakuri28-Barbe noire29-Eustass Kid30- Kaido31- Big Mom32- Donquijote Doflamingo33- Capone bege34- Shanks35- Tashigi36- Smoker37- Rob Lucci38- Fujitora39- Ivankov40- Marco41-Baggy42- Dracule Mihawk43- Barbe blanche+ 9 personnages en dlc encore inconnu à ce jour.Deux nouvelles vidéos de gameplay de 10min:Part 1:Part 2:Lieux présents :Alubarna (Alabasta)Tour de la Justice (Enies Lobby)MarinefordArchipel SabaodyAcacia (Dressrosa)Seducing Woods (Whole Cake Island)Sweet City (Whole Cake Island)Village d’Okobore (Wanokuni)Région d’Udon ? (Wanokuni)Bonus de la version day one et préco:Les modes multijoueurs:Giant Boss Battle : coopération à 4 contre des boss énormes tels que Kaido.Total Bounty Battle : coopération avec un autre joueur pour choper la prime.Timed Defense Battle : coopération pour défendre son territoire.Territory Battle : Trois équipes de quatre joueurs se battent pour contrôler des territoires.Arcs dans le jeu:Arc AlabastaArc Enies LobbyArc Marine FordArc DressrosaArc Île TougatoArc Pays des Wa (histoire originale) (comme dans PW3 pour Dressrosa)Modes de jeu de base:Mode histoireMode libreMode Treasure logCertains persos de OPPW3 (jouable ou non) ne reviendront pas dans cet opus.