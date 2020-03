J'avais déjà réalisé un fan-game sur rpg maker de Metal Gear Solid et pour le plaisir je me suis amusé à faire un mini-jeu sur un autre roi de l'infiltration : Splinter Cell. Ici une mission très courte, créée juste pour m'amuser. Je partage donc.

posted the 03/19/2020 at 08:33 AM by zaryuki