On ne sait pas vous, mais nous on aime le RetroGaming.C'est pourquoi nous avons décidé, dans cette nouvelle vidéo, de sillonner quelques routes en quête de magasins Retro que vous connaissez d'ailleurs peut-être !On vous emmène avec nous dans ce périple coûteux !Etes-vous collectionneur de jeux vidéo ?Allez-vous souvent faire ce genre d'achats en magasins ou plutôt sur internet ?Pour ou contre le démat' ?

Who likes this ?

posted the 03/03/2020 at 11:03 AM by sephrius