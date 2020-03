Comme quasiment tous les soirs sur le tard, je me promène un peu sur le net en écoutant de la musique avant d'aller dormir.

Il se trouve que ce soir, je me faisais une session de space rock.

Si vous savez ce fils du rock psyché des années 60 imprégné de toute cette fascination SF grandissante durant toutes les années 70.

Enfin bref tout ça pour dire que j'écoutais donc un morceau de Space Rock à savoir Flying du groupe Londonien UFO (décidément...) période Bolton à la guitare c'est à dire leur période la plus Space Rock justement le tout en me répétant une fois de plus intérieurement à quel point je trouvais que ce morceau était un chef d’œuvre et à quel point il était injustement méconnu. Typiquement le genre d'élucubrations de vieux con quoi.



Du coup ni une ni deux je me dis tiens je vais jeter un coup d’œil aux vues youtube histoire de vérifier si c'est une vue de l'esprit ou pas. (Palpitant je vous dis...).

Et pouf me voilà sur la page.... moins de 7500 vues, juste ce qu'il fallait pour faire repartir de plus belle les élucubrations de vieux cons (je vous fais pas de dessin : "quand on voit le succès de Pookie" toussa toussa).



En quoi ça vous regarde où vous intéresse me direz vous ?

Et bien euh en fait en rien je présume mais bon je vous laisse quand même la vidéo qui fera une excellente ré-écoute pour ceux qui connaissaient déjà, peut-être une bonne découverte pour d'autres et fera saigner les oreilles d'autres encore (la musique a ceci de génial qu'elle ne met jamais personne d'accord).



Bon je préviens quand même on est pas sur des morceaux taillés pour la radio, on part pour 26 minutes quand même (non ce n'est pas une faute de frappe).



Merci à ceux qui auront eu le courage de lire ces insignifiantes lignes prédodo.