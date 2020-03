Dead by daylight

La création du chapitre:Le nouveau tueur: Le DeathslingerLa nouvelle survivante: Zarina KassirLa map qui est de jour pour la première fois, en plus d'avoir une nouveauté la destruction de certains murs: Grave of GlenvaleMori du tueur:Les prochains skins en rendu :Prix du DLC: 6.99Sortie le 3 mars

posted the 03/01/2020