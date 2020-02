Hello à tous!Chaque fin de mois, Kaz le producteur de la licence Gran Turismo, annonce la future mise à jour mensuelle. Surprise pour le mois de février, elle est bien plus faible en volume (3 nouveaux véhicules) mais c'est surtout le commentaire de Kaz qui nous intéresse ici :"Update coming next week. This year's updates are modest in frequency and volume."Soit : La mise à jour arrive la semaine prochaine. Les mises à jour 2020 seront plus modestes en fréquence et en volume.Il me semble clair que le studio est maintenant à 100% sur le prochain jeu et ne peut plus s'appesantir sur un jeu de plus de 3 ans (et surtout trouvable pour pas très cher en occasDonc voilà, certains peuvent voir une confirmation de GT7 comme jeu de lancement ou très proche de la sortie de la PS5. (ce qui est mon cas, Poly fut le premier studio a exposé sa techno ray tracing en 2018 bien avant que cette tech soit associée à la PS5).Quel moteur graphique est utilisé pour mettre en valeur le nouvel écran Sony Z9H 8K sorti uniquement au Japon ce mois-ci? Celui de Polyphony Digital. (Les extraits de GTSport n'ont pas été utilisé au CES 2020 pour les nouveaux écrans 8k pour éviter tout article de la presse JV qui viendrait extrapoler la PS5 à partir de ces dernières. Sinon sur tous les salons pro de l'image, GTSport est régulièrement visible.On croise les doigts pour le retour de l'âge d'or de GT pré-PS3.Sinon la maj de février pour les bagnoles :-FIAT 500 (récente);-NISSAN 180 SX type X de 1996;-ASTON MARTIN DBR9 GT1.