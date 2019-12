Bonjour,Pour finir l'année comme il se doit, la Team TFE et moi-même vous proposons le tome 3 de. Comme d'habitude, tous les chapitres du tome sont disponibles en téléchargement dans un seul et même fichier en cliquant ici . Au Japon, la série est à nouveau en suspend et reprendra début 2020. Elle compte à ce jour 12 tomes et demi (le 13ème n'étant pas fini). En ce qui nous concerne, pas de date précise pour notre retour, même si je pense qu'entre mars et avril, nous devrions pouvoir vous proposer la suite en français. En attendant, je vous souhaite personnellement de bonnes fêtes de fin de d'année et vous dis à très bientôt.