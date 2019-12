Et la PS4 ne devrait pas déroger à la règle (année 2020) :



Dreams

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Ni Oh 2

Final Fantasy 7 Remake

Resident Evil 3 Remake

Cyberpunk 2077



Mais aussi : Psychonauts 2, Crash World (?), new Batman (?), Marvel's Avengers, Doom Eternal, Babylon's Fall, Tales of Arise, Half Life Alyx (??), Dragon Ball Z Kakarot



Déjà sur PS3 , c'était le cas (année 2013)



The Last of Us

Beyond : two souls

Sly 4

God of War Ascension

GTA 5

Tomb Raider

Bioshock Infinite



Mais aussi : Rayman Legends, DMC, Batman Arkham Origins, Metal Gear Rising, Dragon's Crown, Assassin's Creed 4, Crysis 3



Mais également sur PS2 (année 2007) :



Final Fantasy XII

Okami

God of War 2

God Hand

Valkyrie Profile 2

Tomb Raider Aniversary

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3



Sur PSX probablement aussi, mais ça m'a moins marqué. Après avoir checké, en 2020, il y a quand meme eu Final Fantasy IX, Dragon Quest VII, Driver 2 ou Dino Crisis 2. Honnête, mais moins bon que pour ses petites soeurs.



Ce que je trouve fou, c'est qu'à chaque fois (2007, 2013, et probablement 2020), on a obtenu parmi les meilleures années du jeu vidéo de tous les temps.



Du coup, voici ma question, pourquoi Sony est-il le seul constructeur à supporter ses consoles (de salon hein) jusqu'au bout?? Parce que du côté de Microsoft et Nintendo, on est souvent en mode abandon total. Même quand la Wii et XBOX 360 cartonnaient.