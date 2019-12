Après la sortie de Last year the nightmare sur Discord, pendant quelques mois il n'y a eu aucun gros ajouts que ce soit en maps / tueurs / survivants et très peu de communication voir quasi innexistante.Fin novembre une annonce pour dire que le jeu va sortir sur Steam et qu'il ne sera plus disponible sur Discord, bien évidement les gens ayant backés le jeu et ceux qui ont achetés le jeu sur Discord avant le 29 novembre 2019 auront le droit à une clé Steam.Le chapitre 1 de Last Year : AFTERDARK introduit également un tout nouveau système de progression et de personnalisation. Les tueurs et camarades de classe sont récompensés pour leurs bonnes actions, notamment par des objets cosmétiques, des émotes et des pouvoirs obscurs qui seront bien évidemment dévérouillables. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités donc nous sommes ravis de commencer à partager, l'équipe de développement travaille également sur de nouveaux chapitres et nous avons très hâte de vous surprendre avec !Last Year est un jeu d'horreur qui apportera de nouvelle et inattendues fonctionnalités à chaque nouvelle sortie de chapitre.Le trailer du relaunch / premier chapitre:Nouveau tueur : L'araignéeNouveau survivant: RajSortie le 10 décembre, pas de prix mais je pense 27,99 ou 26,99.