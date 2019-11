Et j'aurai pas du dire ça, vue que je suis pris en cible par le Clan Eishin, mais heureusement j'ai engagé des Elfes Noirs pour me défendre !







Un DLC supplémentaire sur Total War Warhammer II, je vais peut être le prendre Day One, ensuite j’espère que ça sera les Hauts Elfes d'Eltharion vs Grom la Panse des Monts Brumeaux (c'est un Peau Verte Gobelin) avant bien sur Total War Warhammer III avec le Kislev, les Ogres, les Démons du Chaos et Surtout les NAINS DU CHAOS !