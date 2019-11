Comme il y as pas que DB dans la vie, et en attendant un jeu HxH, je compte bien prendre Fairy Tail en 2020, et aujourd’hui on as eu de nouvelles infos.http://www.jeuxvideo.com/news/1146437/fairy-tail-cinq-nouveaux-personnages-jouables-se-devoilent.htmDonc faisons place à Rog Chenny Chasseur De Dragon de l'Ombre !A son Jumeau Sting Youclif Chasseur De Dragon Blanc !A Kagura Mikazuchi et sa Magie Gravitationnelle !A Sherria Blendy Chasseuse de Dieu Celeste !Pas besoin d’être un devin pour deviner pourquoi ils l'ont choisi celle la. ^..^En revanche je ne vois pas pourquoi ils ont pris .........Ichiya Vandalei Kotobuki et sa Magie des Parfums.Sérieusement m^me dans Blue Pegasus, il y as mieux que lui, et j’espère qu'il piquera pas la place de Jellal, sinon j'irai me plaindre auprès de l'Auteur du Manga !Malgré ça je suis méga impatient et j’espère que le jeu marchera pour qu'on ait la suite que ça soit en DLC ou dans un Opus 2 et qu'on puisse jouer Makaroff et Mavis.