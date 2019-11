Je suis bloqué au boss de la deuxièmes mission principale.

Le boss serpent.



J'ai bien compris qu'il faut concentrer sur c'est bras serpent pour le battre.

Mais a chaque fois il me fait des attaques de zone et je parle meme pas quand il attrape.



Et sa devient impossible quand la zone est en mode brouillard. Ou le le personnage devient lent et ki prend du temps a charger.



J'ai fais plein de combinaisons avec la magie mais rien ne marche. Meme le sors qui permet de detruire les flaque de brouillard et d'avoir un rechargement plus rapide du ki. L'effet du sort pars trop vite.