Salut a tous, comme l' indique mon titre, j' ai un soucis sur Spotify. Depuis quelques semaines je n' ai plus acces aux nouvelles sorties sur la page d' accueil, et malgres mes recherches sur l' application, impossible de les trouver.

j' ai le seum, sachant que c' est surtout pour ça que je me suis abonné au service et me permettre de decouvrir des artistes que je n' aurais jamais écouter autrement.

Donc, si quelqu' un aurait une solution a me proposer, se serait sympa, MERKY