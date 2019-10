Salut à tous,Petit article juste pour partager une vidéo de Hitsugaya qui arrivera dans les prochains mois dans Jump Force.Comme ses petits copains de Bleach, la version in-game sera celle de l'arc final du manga ou le petit captaine apparait sous une forme adulte.Perso si la modélisation de la version enfant me laisse dubitatif ( niveau yeux et arcades sourciliaires), l'aspect adulte a nettement plus de gueuleRq HS: Perso et comme certains You Tubeurs, je pense que le prochain jeu de Bleach est dans les tuyaux. CC2 a annoncé en effet etre sur le développement d'un Vs fighting en arène tiré d'un animé et quand on sait que le Président de CC2 avait déclaré lors de'interviews Q&R etre un gros fan de Bleach aussi bien anime que manga, il y a moyen de croire que cela est tout à fait possible.Le meme monsieur avait dit il y a 2 mois - 2 mois et demi que d'autres choses avaient la priorité avant un jeu Bleach( DBZ Kakarot ?)Parallèlement à ça, les persos de Bleach (Hitsugaya et Grimmjow) seront les derniers DLC (avec Trafalgar Law de One Piece) à rejoindre le casting de Jump Force...Simple coincidence ou est-ce que l'éditeur Bandai Namco n'essayerait pas de jeter ces persos en amuse -gueules aux fans avant le reveal officiel d'un jeu Bleach au Printemps prochain?