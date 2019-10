Gros achat en ce mercredi, je l'attendais depuis un peu plus de 3 mois et enfin le saint graal est a moiUne fois de plus les serveurs de Weezevent on montrer leurs limite puisqu'il y a eu des erreur 500 à la pelle, des files d'attente qui se bloquent, des compteur qui augmentent au lieu de diminuer, bref un vrai parcours du combattant.Mais bon, j'ai mon précieux sésame et du coup grosse impatience d'y être car pour les 15 ans du Fest ça risque d'envoyer du très très lourd