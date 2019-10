Par Scott Cawthon le 29 septembre:MISE À JOUR DES PROJETS À VENIRFive nights at Freddy's : Le filmNous avons un script.Projets de jeu :Fnaf VR: (Fait !)Fnaf AR (Mobile): Vérifiez les nouveautés sur le site en question.FNAF : Into Madness (En attente (ou en attente ?))Portages console : Sortie prévue pour la fin de l'annéeJe travaille en étroite collaboration avec les gens de Clickteam pour créer de nouveaux portages HD améliorés de tous les jeux originaux ! Ils seront disponibles sur Android, iOS, Switch, XBox et PlayStation !Jeu AAA : (Annulé (enfin, pas vraiment))Ce projet a été remanié. En fait, je n'ai pas la liberté de discuter de certains détails, mais je prends le contrôle de celui-ci et je me sens beaucoup mieux dans sa direction. Toutefois, cela ne commencera pas avant la fin de l'année 2020.Nouvelle série de livres : Fait et en attente de publication !Certains de ces problèmes sont assez troublants... Date de publication : décembre ? Amazon dit décembre.... Je croyais qu'on était en mars. Personne ne me dit rien.??? va être annoncéLe deuxième jeu de Steel Wool (Fnaf help wanted): 2020Et une nouvelle image:Voilà donc les dernières nouvelles en date.