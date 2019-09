Un mix entre Nier et FF14. Bref, il y'a rien eu de succulent à se mettre sous la dent dans cette fameuse lettre. Juste quelque screen. Un peu déçu à la non présence de Emi Evans pour le chant. Sinon pour le nouveau jeu de Taro, je pense qu'il va être dévoiler en 2020 pour les dix ans de la série de Nier, ça serait un peu logique.

Who likes this ?

posted the 09/15/2019 at 09:28 AM by lion93