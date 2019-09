Pour commencer par le plus récent et un début pour la communauté du monde entier, la dernière mise à jour récente de Five nights at Freddy's Help Wanted VR a enfin eu le droit à une traduction dans plusieurs langues dont le français, en espérant que les jeux présents et futurs auront aussi une trad FR.Nouvelle annonce d'un jeu mobile Five nights at Freddy's sur mobile en réalité augmentée du nom de : Five nights at Freddy's AR : Special delivery.On peut se pré inscrire sur le site officiel, aucune idée du type de gameplay juste deux teaser et quelques images.Quelques images ingame:Les projets en cours:Five Nights at Freddy's: Le filmProgression en cours, restez à l'écoute (2021)Projet de jeux:FNAF VR: (fait!)FNAF AR (mobile): (75% complet)L'équipe de Looking Glass fait un travail incroyable ; les graphismes sont fantastiques. J'ai hâte de voir comment le produit fini sera assemblé ! ETA : octobre 2019FNAF: Into Madness (En attente)Ce jeu devait à l'origine être un projet sur lequel j'ai travaillé moi-même, mais maintenant il semble que ce pourrait être un projet futur pour Steel Wool (2021 peut-être). En ce moment, cependant, je travaille sur [58]Portages consoles (70% complet)Je travaille en étroite collaboration avec les gens de Clickteam pour créer de nouveaux portages HD améliorés de tous les jeux originaux ! Ils seront disponibles sur Android, iOS, Switch, XBox et PlayStation ! Sortie avant 2020Jeu AAA (multijoueurs) (0%)Un accord a été signé avec Universal pour créer un jeu multijoueur AAA. Ils ont connu quelques revers au début, mais j'espère qu'ils y parviendront bientôt. Il y avait des idées vraiment cool pour ça. Date : 2021Nouvelle série de livres : Fait et en attente de publication !Some of these are pretty disturbing : Date de publication printemps 2020??? Va être annoncéLe second jeu par le studio Steel wool en 2020La dernière image en date sur le site de Scott Cawthon.