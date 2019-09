Kate Bush, son nom vous dis peut être rien, mais je suis sûr que vous l'avez déjà entendu notamment avec des titres comme Running up that hill ou Babooshka.... Arte a fait un reportage cette grande artiste auteure/compositrice complètement décalée. Je vous laisse la découvrir : Je vous mets également quelques grands titres de l'artiste :

posted the 09/08/2019 at 05:22 PM by yais9999