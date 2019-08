Hello tout le monde,Eh oui, ça y est. Il a mis un peu de temps à arriver, mais le tome 2 est là avec ses chapitres de 25 pages, soit 5 de plus que dans les arcs précédents comme vous avez pu le remarquer avec le tome 1. De plus, pour ce nouvel arc, j'essaie de faire tout mon possible pour les images en couleurs afin de supprimer tous les kanjis et d'avoir une image bien propre. Ça m'a pris énormément de temps pour toutes celles de cet arc. Bref, le résultat est plutôt bien et la team TFE et moi-même sommes ravis de vous permettre de suivre en français les jeux olympiques de Madrid en compagnie de Tsubasa et ses amis. A bientôt pour la suite sachant que l'auteur est en repos et devrait revenir avant la fin de l'année.