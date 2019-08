Annoncé à la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, Disintegration est le premier projet indépendant du papa d’Halo. A la croisée du tactical et du FPS compétitif, le titre réalisé par le studio V1 Interactive édité par le label Private Division vous propose de contrôler des vaisseaux motos volant lourdement armés en soutien de vos troupes au sol à qui vous donnerez des ordres pour maîtriser la map et triompher de vos adversaires on line.



Disintegration comportera également une campagne solo à son lancement avec 13 missions à la clé dans un monde post-apocalyptique ravagé par les catastrophes climatiques. A l’instar d’Alita (Gunnm), certains survivants ont greffé leur cerveau dans des méchas et y ont vraisemblablement pris goût, bien décidés à abandonner les plaisirs de la chair, prêt à troquer la vie mortelle contre quelques boulons. Nous avons pu à ce jour essayer le mode capture de drapeaux au cours d’une session de jeu d’une bonne demi-heure. Voici nos impressions !







Le trailer :