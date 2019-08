Bonsoir à tous je cherche désespérément un site de vente en ligne du genre leboncoin mais sans toutes ces arnaques par sms ou appel ça devient trop abusé.Je me "débarrasse" de pas mal de choses en tout genre une très belle statue de batman arkham asylium black and withe des comics simpsons des comics spiderman ultimate.Le soucis c'est que je reçois que des sms ou appel bizarre.Savez vous quel site je pourrais revendre ce genre de chose?merci

posted the 08/13/2019 at 07:12 PM by neil