Une nouvelle voiture Porsche prête pour la course et des améliorations très attendues du règlement de course de Forza (FRR) sont au cœur de la mise à jour d’août 2019 pour Forza Motorsport 7. Arrivé le 6 août, il s’agit de la dernière mise à jour de Forza Motorsport 7, culminant presque deux années complètes de support post-release pour le jeu. Dans le monde des FRR, cette mise à jour introduit pour la première fois des exclusions des FRR. En outre, l'interface utilisateur de Forza 7 contient de nouveaux bonus très demandés par la communauté Forza, notamment des intervalles en secondes et des informations relatives au FRR lors des courses.



Décrivons tous les détails de la mise à jour d'août 2019, en commençant par regarder la voiture gratuite de ce mois-ci, la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport 2019.







Porsche n ° 4 Porsche Motorsport 718 Cayman GT4 2019 20100 Clubsport







Le surnom «718» vient s’ajouter à la quatrième génération de Cayman, tout comme le coureur Porsche à moteur central de 1957-1962 qui a fait sa marque dans l’histoire du sport automobile. Cette GT4 Clubsport est un véritable compétiteur uniquement sur piste. La renaissance du numéro de développement sacré convient donc parfaitement. Cette fois, la simplicité du modèle original cède la place aux avantages de la technologie pour fournir des résultats rapides et performants. Pour un équilibre parfait, le six cylindres à plat de 3,8 litres à aspiration naturelle est monté au milieu du navire, face à l'arrière (par rapport à un moteur 911) avec la transmission à l'arrière. Une économie de poids est partiellement réalisée grâce à un tissage durable en fibres naturelles dans les portes et l'aéro. Du nez à la queue, c'est une voiture monoplace prête pour la course (avec trappe d'évacuation!) De la marque la plus gagnante de l'histoire des courses. Si cela ne résume pas ce dont cette voiture est capable, il n’y aura plus qu’une chose: la conduire.



Règlement de course Forza: Disqualifications



Au cours des derniers mois, l'équipe de développement de Forza Motorsport 7 s'est principalement concentrée sur le déploiement des fonctionnalités FRR. Depuis ses débuts en tant que bêta privée jusqu'à l'ajout de pénalités fondées sur les collisions le mois dernier, l'équipe a adopté une approche mesurée pour présenter chaque nouvel aspect de FRR à la communauté plus large de Forza. Cette longue série de règles de course de Forza dans Forza 7 culmine ici en août avec l’introduction tant attendue de la disqualification dans le mélange.



Avec la mise à jour d'août 2019, les joueurs des trémies activées par le FRR qui accumulent un total de 12 secondes de pénalités dans une course seront immédiatement et automatiquement supprimés de la course en cours et replacés dans l'écran Sélecteur de trémies. Les joueurs disqualifiés et retirés des courses verront un message expliquant qu'ils ont été retirés de la course. Après avoir accumulé 10 secondes de pénalités dans une course - le jeu notera que les joueurs ont été placés en «Probation», un état d'avertissement avant la disqualification à 12 secondes de pénalités. Une fois disqualifié, ce joueur est capable d’assortir une autre course.



L’accumulation de 12 secondes est le résultat de nombreux tests effectués en interne par l’équipe de Forza 7, qui étaient déterminés à trouver un équilibre entre un total de pénalités de temps difficile à accumuler pour des joueurs bien intentionnés mais moins qualifiés. , tout en punissant les chagrins ou les chasseurs qui veulent ruiner les courses des autres en ligne. Quelques mises en garde concernant les temps de pénalité et les accumulations: Premièrement, comme il n’ya aucun moyen de réduire le temps de pénalité dans une course, une fois que le joueur est entré dans la période de «Probation» (après avoir accumulé 10 secondes de pénalités), il n’ya aucun moyen de le réinitialiser. et retirez le statut de «probation» jusqu'à la fin de la course. Deuxièmement, une fois qu'une nouvelle course est commencée, les pénalités sont complètement réinitialisées pour tous les joueurs du lobby. Enfin, les joueurs des lobbies privés dotés du système FRR n’auront aucun contrôle sur les seuils de temps de disqualification. Cependant, les joueurs peuvent choisir de désactiver la disqualification dans le menu de configuration de la course du lobby privé.

Mini Leaderboard Interval Gap & Spectate dans le ticker



Une paire d'améliorations de l'interface utilisateur arrive également ce mois-ci, toutes deux très demandées par la communauté Forza. D'abord, le Mini Leaderboard (visible en bas à gauche de l'écran en course) indiquera désormais la distance entre les voitures en quelques secondes. L'intervalle de temps devient le nouveau paramètre par défaut avec la mise à jour d'août 2019, mais les joueurs peuvent définir l'intervalle précédent (pieds / mètres) via le menu d'options HUD. Les informations du règlement de course Forza, y compris les pénalités et l'état de disqualification, seront désormais également visibles dans le ticker horizontal en mode Spectat.



Pour plus de détails sur la mise à jour d'août 2019, consultez les notes de version complètes sur le site de support Forza .



Si vous avez des commentaires sur la mise à jour du règlement de la course Forza d'août 2019 pour Forza Motorsport 7, vous pouvez nous l'envoyer en postant dans notre fil dédié FRR sur les forums Forza . Bien que la mise à jour d'août 2019 soit la dernière mise à jour de Forza Motorsport 7, les commentaires de la communauté sont les bienvenus, car l'équipe de Turn 10 poursuit le travail pour faire évoluer et améliorer les fonctionnalités FRR pour l'avenir.



