Même s'il est en anglais, même si la version ultimate sortira en 2020, j'en avais marre d'attendre... Et de toute façon toujours pas de traduction VF à l'horizon.Donc voilà, je me lance dans mon premier Persona et je vous ferai un retour dans quelques dizaines d'heuresUn conseil à me donner? J'en suis au tout début (il vient d'arriver dans son nouveau lycée).