Une fois n'est pas coutume, Ed adore faire du teasing et après Nightwolf c'est au tour de Sindel.Avec le jeu de mot " 7 Deadly Sindel" et un image.On la voit donc dans sa version "revenant" et après Nighwolf, pas difficile d'y voir la un future Season pass trailer.Surement au comic con pour aller avec Spawn.