Bonjour tout le monde,L'aventure continue après toutes ces années où nous aurons finalement rattrapé le Japon. En effet, Rising Sun est le dernier arc toujours en cours sur l'archipel et est la suite à la fois de "Golden 23", de "in Calcio" et "en la Liga". Toute l'équipe est réunie comme au bon vieux temps pour tenter de remporter la médaille d'or des jeux olympiques qui se déroulent à Madrid. Voici donc le tome 1 intégralement en français lequel comprend 7 chapitres. Bonne lecture à tout le monde et à très bientôt pour la suite.