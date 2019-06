Mon Bordel Perso

Les premiers détails sur la future plateforme de streaming du groupe AT&T, qui a racheté la Warner Bros recemment, commencent à sortir. Les prix pourraient être relativement élevés. Un lancement en 2020 est évoqué.Aprés Netflix, Amazon, Disney (et peut être Salto), l’opérateur américain AT&T se lance dans l'aventure du steaming.D’après le Wall Street Journal, AT&T proserait un abonnement dont le prix mensuel se situerait vers 16 ou 17 dollars. Ce qui est un peu plus élevés par rappour aux prix appliqués par la concurrence.Cependant, il serait aussi question d’un autre abonnement, moins cher, mais en partie compensé par des publicités.Il serrait potentiellement en test au cours du second semestre 2019, en vue d’un lancement en mars 2020. La seconde offre, si elle est maintenue, sortirait fin 2020.Pour rappel, le groupe AT&T dispose de plusieurs films et séries issus de :- Warner Bros (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema et DC Films)- HBO- Cinemax- Turner Broadcasting System- TNT- The CW Television Network (à 50%)- WB Global Kids (Boing,Boomerang,Cartoon Network,Toonami,Adult Swim) et Warner Bros. Animation- CrunchyrollLa WarnerBros dispose donc d'une puissance de frappe assez importante et peut fornir un catalogue assez imposant dés la mise en service de la plateforme.