LE JEU :Dans Anthem, on contrôle un freelancer, pilote de Javelin. Un exosquelette ayant un arsenal de combat et qui peut se propulser dans les airs qui a pour mission d'aider les gens et combattre les menaces du monde.Alors qu'un groupe tente de s'emparer du pouvoir du Cénotaphe, relique qui par le passé à causé le grand cataclymse Maelstrom qui détruisit Libéralia et la chute des Lanciers.Votre Freelancer devra restaurer la foi des gens envers les Lanciers en exécutant diverses missions et contrats et empêcher le Dominion de reproduire la même erreur une deuxième fois.GAMEPLAY :Anthem est un jeu multijoueur, qui requière une connexion constante, dans un monde ouvert pouvant se jouer en coop à 4... Avec la particularité que votre Javelin, peut s'envoler à tout moment pour se déplacer librement dans les airs donnant ou non un avantage tactique en combat ou tout simplement une échappatoire à une situation difficile.La vue est à la 3ème personne et votre Javelin dispose de son propre arsenal, autre que les armes de base.Il existe 4 types de Javelins :- Commando : Javelin le plus polyvalent, allie attaque/défense- Colosse : Javelin disposant d'un bouclier physique à enclencher, ne protègent pas ses arrières mais disposant de gros bonus de dégâts.- Intercepteur : Le plus rapide des Javelins, il est orienté corps à corps.- Tempête : Javelin qui privilégie les attaque élémentaires. (Feu/glace/foudre)Cela dit, il n'y a presque aucune voir aucune complémentarité avec les Javelins.Les combats restent classiques pour un TPS, malgré la possibilité de voler, les combats se déroulent la plupart du temps à terre, les mouvements étant limités en vol.Mais il est vraiment agréable de pouvoir décoller à n'importe quel moment et se déplacer librement en explorant le monde.Chaque Javelin possède une attaque au corps à corps que personne n'utilise mis à part les intercepteurs dont c'est la spécialité.Votre Javelin pourra aussi se déplacer sous l'eau avec une barre de réserve d'oxygène.Pour le moment, les phases aquatiques sont plus là pour faire joli vu qu'il n'y a pas de mission ni même réel intérêt à plonger sous l'eau, si ce n'est pour rejoindre une autre salle.Le joueur devra augmenter de niveau et looter armes et composants divers afin d'améliorer son arsenal.Les loot ont comme dans beaucoup de RPG un niveau de rareté. Dans Anthem, il en existe 6. : Commun, inhabituel, rare, epic, magistrale et légendaire.Comme dans Destiny, ces armes et composants possèdent une valeur qui détermine la "puissance" de votre Javelin.Le jeu comporte un système de craft d'armes et composants complètement obsolète que personne n'utilise.Explication : Pour crafter une arme, vous devez d'abord droper l'arme sur un mob et ensuite vous devez réaliser des défis avec votre armes pour l'amener au niveau maitre3, valeur qui indique juste que vous avez jouer avec cette arme et tuer beaucoup d'ennemis avec mais sans pour autant augmenter ses dégâts ou quelques autres attributs de celle-ci.Tout ça afin d'obtenir son blueprint. Avec ce blueprint, vous pouvez forger la même arme avec d'autres attributs mais de même niveau/puissance que celle qui vous à permit d'obtenir ce blueprint. Hourra!Seuls les consommables (3 emplacements sont disponibles avant chaque mission, donnant des bonus divers) sont réellement utiles et intéressant à crafter.Hors du jeu, dans la ville, la vue se déroule en vue FPS un poil rigide. Vous pouvez vous déplacer librement dans le fort et parler au différents PNJ qui vous donneront missions/contrats ou qui ne vous parleront que pour vous demander conseil et apporter un peu de vie à cette partie du jeu (car vous ne rencontrez aucun autre joueur dans le fort) et en fonction de vos choix de réponses, vous augmenterez votre niveau de sympathie aux 3 différentes factions alliés du jeu.Concernant le reste du jeu, vous avez droit à des missions de type principale, annexes, contrats, partie libre avec événement du monde (petites missions aléatoires qui popent ci et là) et enfin, forteresse.Il existe 4 forteresses. Chacune gardée par un des 4 boss du jeu. Malheureusement, seule une forteresse est accessible tant que l'histoire principale n'est pas terminée.Selon la difficulté, l'histoire principale peut se finir avec 17level en une quinzaine d'heures.Après avoir bouclé l'histoire principale (finalement peu développé) et arrivé au niveau 30, le jeu propose ne propose plus que des défis hebdomadaires, quotidiens, mensuels à terminer pour récupérer divers bonus, crédits, bannières, blueprints etc... mais le tout tourne en rond très rapidement car les contrats sont très similaires entre eux et le nombre de forteresses trop limité.Quant aux missions légendaires que le jeu vous propose de faire, il s'agit de mission de l'histoire principale déjà accomplie mais dans une plus grande difficulté.Le contenu du jeu se révèle assez pauvre au final et oblige le joueur à refaire encore et encore les mêmes 4 forteresses ou un énième contrat ne se démarquant en rien du précédent en attendant les futurs DLC.RÉALISATION :Graphiquement, le jeu en envois. Les environnements bien que peu diversifiés sont assez réussis.Il y a même une faune pour rendre le tout plus vivant. (Animaux, oiseaux non agressifs)Des conditions météos, cycle jour/nuit.L'OST est plutôt réussi.Le framerate prend cher par moment mais reste relativement stable.Par contre, côté optimisation du jeu, Bioware&EA touchent le fond.Je n'ai jamais joué à un jeu aussi buggé.Les bugs sont assez variés et surtout assez récurrents :- Bugs d'affichage. (textures en basse résolution ou décors manquant, s'affichant tardivement)- Javelin qui traverse le sol et tomber hors de la map ou reste bloquer dans un décors.- Objets de quêtes qui ne popent pas et empêchant de finir la quête.- Progression de barres d'objectifs qui ne progressent pas car les ennemis respawn indéfiniment... ou sont invisibles.- Problèmes de connexions divers... Impossible de se connecter au jeu... Être éjecté de la partie en cours... sont monnaie courante dans Anthem.Lors d'une mission avec des randoms, ont devait finir la mission à un point précis de la map mais quand un des joueurs à été déco de la partie, son javelin est resté connecté, immobile, celui-ci n'a pas pu rejoindre l'arpenteur et après 10min d'attente, on a du quitter la mission pour devoir la recommencer du début.Que ce soit World War Z ou Anthem qui demandent une connexion constante mais dont les serveurs ne sont pas stables et ne laissent pas le joueur jouer une journée sans déconnexion... Vraiment, le tout connecté s'annonce vraiment bien.En résumé,Anthem est plus une vitrine technologique ou une grosse démo de ce que devrait être Anthem.Si le jeu n'est pas mauvais en soi, il ne révolutionne pas le gameplay du TPS même si pouvoir s'envoler à n'importe quel moment est assez plaisant mais surtout il manque cruellement de contenu, que ce soit l'histoire qui ne propose qu'une douzaine de missions pour finir la trame principale, le bestiaire limité ainsi que ces malheureux 4 boss, les quêtes annexes aussi fades qu'une tasse de thé vert sans sucre...Le comble, le jeu s'offre même le luxe de bloquer l'accès aux divers modes de jeu/contenu tant que le joueur n'a pas fini la trame principale.Mais là où on s'en l'enfilade, c'est au niveau des soucis de connexions et divers bugs du jeu.Le jeu n'était tout simplement pas fini à sa sortie et ne l'est toujours pas aujourd'hui... EA et Bioware devaient forcément le savoir il y a 3 mois de ça, mais ça ne les a pas empêcher de commercialiser un jeu bourré de bugs divers.Je ne conseille pas vraiment Anthem en l'état. Pas au prix plein en tout cas. Personnellement, je ne suis pas convaincu ni par le contenu ni par le gameplay.A voir dans 6mois ~ 1an, si le contenu est plus alléchant et si tous les problèmes sont corrigés.(une MAJ devrait bientôt arriver, à voir ce qu'elle apportera comme correctifs et contenu)+ Ça envoi du lourd côté graphismes+ Liberté du vol+ VF réussi- Le HUB central en FPS... non connecter avec les avatars des autres joueurs- Disette côté contenu (histoire, bestiaire, boss)- Devoir finir le jeu pour profiter de tout le contenu (pourtant déjà maigre) du jeu- Chargements longs- Des bugs en veux tu en voilà- Framerate en PLS par moments- Problèmes de connexion réguliers/10