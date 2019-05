Salut,



Bon bah, après de longs mois de réflexion à peser le pour et le contre, je viens de sauter le pas pour compléter ma collection de fan de Bleach avec le duo d artbooks "Bleach Jet" commande sur Playasia.



La hype pour ce manga et anime pour moi n est pas retombé et donc les recueils rejoindront la collection de mangas, guide Brooks, anime et films...



Perso si on a peu de chances de revoir Ichigo et Cie sur petit et grand écran, je suis plutôt content de voir la série perdurer à travers les jeux mobiles et Jump Force qui comptera 6 représentants avec Hitsugaya et Grimmjow voire peut être un un 7eme en la personne de Stark selon certaines sources de datamining.





