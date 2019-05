Bonjour à tous et à toutes !Je participe à une campagne de crowdfunding dans l'optique de réaliser deux moules de ce projet de tasse à café, la Pipacafé:Il s'agit de participer à hauteur de 23€ en échange de la future tasse qui sera cette fois en faïence (ici il s'agit du prototype).Vous me serez d'une grande aide et je vous remercie d'avance !Cependant, c'est la première fois que je fais appel à KissKissBankBank et je me demande si ces campagnes fonctionnent vraiment et s'il ne s'agit pas de dons effectués par son cercle de connaissances...Si quelqu'un peut me partager son expérience, je suis preneurVoici le lien de mon projet et sa description:https://www.kisskissbankbank.com/fr/users/samuel-masson/projects/createdSi vous ne souhaitez pas participer, je serai ravi de pouvoir vous montrer l'évolution du projet sur mon Insta:[url=https://www.instagram.com/samuel_masson_design/[/url]Merci à vous et bon dimanche !