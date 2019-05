Après la découverte de Ghostface en tueur sur Dead by daylight, des personnes ont découverte une version mobile et un battle pass.Fichiers mobile:Gameplay:Battle pass:Custom de crochet dans le chapitre 12:Prochains skins :Le 31 mai live d'anniversaire de Dead by daylight avec beaucoup d'informations sur le chapitre 12 / Ghostface / le gameplay du rework de Freddy / les serveurs dédiés / l'évent Anniversaire in game et autres.