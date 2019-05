Salut à tous.



Je me posais cette question il y a quelques jours concernant la rétro Xbox et Xbox 360.



Pensez Vous que Microsoft a dans ses plans un portage de la rétro compatibilité sur PC?



Comme on le sait Microsoft veut uniformiser Windows et ses services en rendant le tout disponible sur un maximum de machine et non plus se cantonner à telle ou telle machine en fonction du service.



D'après un tweet de Phil Spencer, il ne ferme pas la porte en disant simplement "Never say Never".



Qu'en pensez vous?