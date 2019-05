Messieurs, Mesdemoiselles,





Il y a de cela un an ou peut etre plus, j avais vu ici un court metrage representant: une femme qui etait emprisonnee dans un abri souterrain, et dans lesquels les tortionnaires executaient les prisonniers avec une perceuse dans la tete.



La prisonniere habile de ses jambes parvint a s extraire et la commenca le debut de la serie ou alors la fin de la presentation.





Ce court metrage a ete poste ici.



Remerciant d avance toutes les personnes qui essaieront d y repondre.