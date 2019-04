Bonjour tout le monde,L'année dernière, Yoîchi Takahashi avait proposé un petit one-shot d'une quinzaine de pages qui n'avait rien à voir avec l'arc en cours. Au contraire, l'auteur revient dans le passé avec un passage qui se déroule avant le match initial entre Nankatsu et Shûtetsu. On y retrouve la plupart des personnages de la série se préparant ou vaquant à quelque chose. Tsubasa, par exemple, décide de participer à plusieurs épreuves d’athlétisme en attendant le match décisif, Sanae finit le drapeau d'encouragement avec sa mère et sa grand-mère, Misaki part s'inscrire pour sa nouvelle école, Wakabayashi s'entraîne avec Mikami tandis que le père de Tsubasa est dans un taxi pour assister au dernier évènement du tournoi interscolaire.Vous pouvez télécharger le fichier en vous dirigeant dans la rubrique Captain Tsubasa - One-shot

posted the 04/14/2019 at 09:46 AM by naru