Une employée de IW à poster un tweet comme quoi ils sont à la recherche d'une personne pour s'occuper de la com autour du prochain Call of duty.Ce qui veut dire que les première infos officielles arrive à grand pas.Le prochain titre de Call of Duty présentera des cascades interprétées par la cascadeuse Cecilia Johnson.Dans une entrevue avec les Navy SEAL et l'entrepreneur de la CIA Shawn Ryan, Shawn décrit sa rencontre avec la cascadeuse Cecilia Johnson. Cecilia s'entraînait en combat rapproché pour un rôle dans un jeu Call of Duty.Ce qui confirme le mode solo, bien qu'il est confirmé depuis les premiers leaks.Date d'annonce:Call of Duty Modern Warfare 3 Reveal Trailer - May 27thCall of Duty Black Ops 2 reveal trailer - May 1stCall of Duty Ghosts reveal trailer - May 21stCall of Duty Black Ops 3 reveal trailer - April 27thCall of Duty Infinite Warfare Teaser reveal - April 30thCall of Duty WW2 - Announced 21st AprilCall of Duty Black Ops 4 - Announced March 8, Reveal event May 17