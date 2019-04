Bonsoir tous le monde ! Au début d'année, le site Helix Chamber a mis la main sur un Prototype de CAPUMON ou Capsule Monster, le nom original de Pokémon / Pocket Monster. Le youtubeur Ed Layton a fait une vidéo spécial sur le sujet ou il parle du fameux Pokémon bug MissingNo et des créatures qui se cachent derrière lui.Pour plus d'info : https://eternia.fr/fr/site/news/608-exploration-du-prototype-de-pokemon-rouge-et-vert-toute-la-verite-sur-missingno/

posted the 04/08/2019 at 07:19 PM by zekura