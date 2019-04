You Tube

Salut à tous,Voici une petite présentation FR d'une personne ayant déjà reçu Super Dragon Ball Heroes: World MissionPour l'avoir regardé rapidement, ce You Tubeur présente bien le jeu qui suscite beaucoup d'interrogations notamment sur son gameplay atypique reposant sur des decks de cartes virtuelles.Bref bon visionnage en espérant que les personnes dubitatives se laisseront charmer par cet opus dont la sortie officielle sur Switch et Steam est prévue ce Vendredi 5 Avril

posted the 04/03/2019 at 08:24 PM by spidergaylord