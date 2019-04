It wasn’t even supposed to be called Anthem. Just days before the annual E3 convention in June of 2017, when the storied studio BioWare would reveal its newest game, the plan had been to go with a different title: Beyond. They’d even printed out Beyond T-shirts for the staff.

Within the studio, there’s a term called “BioWare magic.” It’s a belief that no matter how rough a game’s production might be, things will always come together in the final months. The game will always coalesce. It happened on the Mass Effect trilogy, on Dragon Age: Origins, and on Inquisition.

At the beginning, they called it Dylan. In late 2012 and 2013, while finishing up the Mass Effect trilogy, BioWare director Casey Hudson and a small team of longtime Mass Effect developers started work on a project that they hoped would be the Bob Dylan of video games

Over the months, a core concept started to crystallize: Anthem’s planet would be sort of like the Bermuda Triangle of this universe, with an inexorable gravity that was constantly pulling in alien ships and hazards. As a result, the world would be lethal and full of dangerous creatures. ”You are the bottom of the food chain, and everything is significantly more powerful than you,” said one person who worked on the game. When describing these early iterations of Anthem, developers have made comparisons to Dark Souls, Darkest Dungeon, even Shadow of the Colossus.

Anthem was always envisioned as an online multiplayer game, according to developers who worked on it, but it wasn’t always a loot shooter

Throughout 2015 and 2016, it appeared to the Anthem team that they were accomplishing very little. They struggled with the online infrastructure, they hadn’t figured out how missions would work, and while they had built a few environments and creatures, it still wasn’t clear exactly what the basic gameplay might look like

At the same time, BioWare’s studio leadership had to focus much of its attention on Mass Effect: Andromeda, a game that was causing headaches for just about everyone and whose rapidly approaching release date was set in stone. Put another way: Anthem might have started to look like it was on fire, but Andromeda was already nearly burnt to the ground.

Using Frostbite to build an online-only action game, which BioWare had never done before, led to a host of new problems for BioWare’s designers, artists, and programmers.

The engine allowed them to build big, beautiful levels, but it just wasn’t equipped with the tools to support all of those ambitious prototypes that they’d created. Slowly and gradually, they started cutting back on the environmental and survival features that they’d devised for Anthem, in large part because they just weren’t working.

