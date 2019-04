Mon Bordel Perso

Le jour de gloire est arrivé ! Aprés l'annonce de la collaboration entre Microsoft et Nintendo, l'arrivé des anciens jeux Rare pour Nintendo n'était qu'une question de temps !Pour le moment, on sait qu'il regrouperra 10 jeux (forcément Golden Eye 64, Conker's Bad Fur Day, Banjo-Kazooie...) et les succées seront au rendez-vous ! Les dates prochainement !N'empeche, blague à part, elle devrait pas tarder à arriver je pense ^^