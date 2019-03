Pour célébrer le 40e anniversaire d'Alien, Twentieth Centry Fox Film s'est associé à Tongal pour offrir aux fans l'opportunité de créer six courts métrages originaux sur la licence. Ils seront diffusés le 29 mars sur IGN. ALIEN: Containment - Quatre survivants se retrouvent coincés dans une petite capsule de sauvetage au beau milieu de l'espace. Alors qu'ils essayent de rassembler les détails des problèmes qui ont mené à la destruction de leur vaisseau, ils commencent à se demander si l'un d'entre eux ne serait pas infecté. Ecrit et réalisé par Chris Reading.

Who likes this ?

posted the 03/29/2019 at 04:45 PM by narphe1