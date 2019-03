Bonsoir à tous,Je n'ai pas l'habitude d'écrire des articles mais aujourd'hui, je vais faire une exception pourdéveloppé par Avalanche Studio et qui sort officiellement, le 26 mars.Depuis son annonce l'année dernière, ce jeu est resté dans un coin de ma tête. J'étais, je ne sais pas pourquoi fasciné par l'univers et j'avais envie d'y jouer.Je ne me suis pas trop renseigné sur le contenu en lui-même. J'ai regardé quelques vidéos et puis j'ai préco le jeu.Ça tombe bien, je suis en vacance et j'ai reçu le jeu ce matin.Une fois, le blu-ray mis dans le lecteur, il faut déjàJ'étais très impatient et j'ai pas attendu, j'ai joué pendant que le Patch se téléchargeait.Une fois lancé, le jeu nous explique son contexte avec un fond noir et quelques lignes de texte.Quelques secondes après, on se retrouve à côté d'une maison près de la mer. La nuit domine le ciel et les étoiles scintillent.Ce qui saute aux yeux déjà;Les effets de lumière sont vraiment jolie, la modélisation en général aussi, bref que du positif pour l'instant.Puis quelques minutes d'exploration après, on trouve son premier flingue et voilà que le premier combat commence.J'ai trouvé ça, assez nerveux et il m'a fallu aux moins 15 balles pour désintégrer le robot. (Une fois le combat terminé, je me suis rendu compte, que le temps changeait aussi. Le Soleil venait pointer le bout de son nez.Et j'ai trouvé ça,. Comme si le soleil venait me réchauffer à travers l'écran.Une fois la première zone faite, on trouve un indice qui nous conduit a un endroit. Et si vous cherchiez un semblant de scénario. Y'en a pas vraiment.Ce que je veux dire par là. C'est que le jeu consiste à : trouver une lettre, une messagerie de téléphone, des documents, cartes etc.. qui nous mènent à des lieux pour trouver des munitions et essayer de donner un semblant de consistance à l'univers. Alors, c'est assez louable comme approche, mais c'est VIDE PUTAIN !!!Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû croiser 4 cadavres durant ma session. Quand on en croises,Les maisons se ressemblent tous, on fait tout à pied et c'est long.. (véhicules ? non? bon..)Les zones se ressembles et ça consiste généralement à nettoyer la zone, fouiller, indice, partir, nettoyer la zone, fouiller, indice, partir etc... Donc un peu "facile", non ?Bon, je joue aussi seul pour le moment, c'est un choix que je fais. Je suis censé découvrir un univers "post-apo" et je trouve que seul, c'est plus sympa, pour l'immersion.La musique est un grand point fort du jeu. De la bonne synthwave :Après 3h de jeu. J'ai fait une pause.Pause terminée,Je reviens au jeu. Ce qui veut dire que le Patch est terminé de télécharger.Donc, qu'est-ce qu'il apporte ?1) Des ralentissements. (Le jeu tournait bien avant la mise à jour)2) En 4-5 balles les Robotsmeurent = Facilité accentuée3) Une HUD augmentée (On sait ou se trouve les ennemis et s'ils nous voient)Donc, voilà pour le moment.. J'ai joué 2h et c'est toujours la même chose. J'ai découvert des bunkers mais je n'y ai pas accès.L'histoire racontée aux comptes goûte comme ça, donne un côté excitant. On a envie de savoir, d'explorer. Juste dommage que l'univers mis en place soit bancal.Puis le jeu est pas mal buggé et finit à la pisse (de l'herbe dans les maisons? Des robots qui font du corps à corps et qui nous touche malgré que je sois planqué dans une maison?)Le jeu est pour l'instant passable, mais je m'amuse quand même. En espérant un autre patch qui corrige le tout.J'y reviendrai quand j'aurais joué davantage, si vous avez des questions. N'hésitez pas.