Et un jeu neo retro de qualité de plus.Alors pour ceux qui sont passé à côté de ce jeu ou qui ne connaissaient pas son existence, Owlboy est donc un jeu en pixel, façon 16bits mais assez poussé.Le jeu est en 2D avec scrolling multidirectionnel.On contrôle Otus, une chouette muette qui semble accumuler les maladresses.Mas vu par ses pairs, son ami, Greddy et lui sont de garde lorsque le village se fait attaquer par des pirates venu chercher une relique puissante.Voulant se racheter, son ami et lui devront faire la lumière sur des évènements passés et sauver le monde.GAMEPLAY :Le gameplay de Owlboy est finalement plutôt basique et même s'il reste efficace, on est plus sur de l'aventure exploration que sur de l'action.Une sorte de metroidvania moins orienté action.Otus ne peut pas faire grand chose seul, il peut frapper, rouler, sauter, voler dans les airs et soulever des objets... Et cette dernière action est la plus importante car elle vous permet de portez vos amis pendant que ceux-ci pourront tirer sur les ennemis. (amis que vous contrôlez bien évidement)Ainsi, chaque ami (3) de Otus aura sa particularité de tir. Balle normale, mousquet lance flamme, toile d'araignée.Selon l'ennemi ou obstacle, vous pourrez switcher d'un ami à l'autre pour faire face à la situation.Otus répond assez bien aux commandes et le jeu se déroule sans trop de problème de ce coté là et l'histoire se suit sans peine.Même si le scénario n'est pas des plus profond, on suit le peu de dialogues du jeu avec amusement dû à l'humour de ceux-ci.Outre l'histoire principale, le jeu propose de faire évoluer votre personnage par la collection de pièces échangeable à l'unique shop du jeu.Le jeu n'est pas spécialement difficile, on meurt que très peu de fois, ce qui le rend très accessible.Si ce n'est le mini jeu du Canon. Qui lui, devrait vous donner un sentiment de frustration tant les contrôles sont peu intuitifs. (m'a fallu une trentaine d'essais)Un autre passage de ce type survient lors de l'histoire principale mais heureusement, malgré des contrôles peu intuitifs, se passe sans trop de peine.Les niveaux sont parsemés de secrets qui vous feront revenir sur les lieux déjà explorés afin de récupérer les collectibles.On en a pour une petite dizaine d'heures pour platiner le jeu.REALISATION :Pour les amateur de jeux retro, c'est du pur bonheur.Les graphismes sont très détaillés et soignés. L'univers colorés d'Owlboy est un retour en enfance sur des jeux tels que Hook sur SNES.Les animations traditionnelles aussi sont détaillées pour la plus part.Les devs n'ont pas été avares de ce côté là même si les animations servent le plus souvent à l'humour durant les cut-scene.Des jeux de ce calibre graphique, on aimerait en voir bien plus souvent.Coté OST, c'est vraiment réussi. Certains morceaux rappellent bien les jeux d'aventure 8/16bits de notre enfance.Un régale pour nos oreilles.[video]https://www.youtube.com/watch?v=ci04ptZKb-0https://www.youtube.com/watch?v=ci04ptZKb-0[/video]Le seul "défaut" du jeu, hormis le passage raté du canon, est finalement la rejouabilté.Une fois platiné, il n'y a plus de surprise ou quoique ce soit à faire.En résumé,Un petit jeu d'une dizaine d'heures vraiment sympathique, de part son OST, graphismes colorés et même scénario à l'humour bon enfant.Il est très accessible et fait un cadeau idéal pour les amateurs du genre ou jeune enfants.Là encore, si vous êtes friand de neo retro, Owlboy est fait pour vous.+ Visuellement réussi+ OST+ Humour bon enfant- Mini jeu du canon/10