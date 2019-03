Tests

Everspace

Space Opera que j'attendais avec impatience sur Xbox One dès son annonce, c'est finalement sur PS4 que je le découvre grâce à Limited Run Games qui en a sorti une version physique.Alors, dans ce jeu de shoot spatiale orienté arcade, on y incarne un scientifique qui est pourchassé par des fantômes de son passé qu'il ne se rappelle plus.Il va devoir traverser la galaxie pour découvrir qui il est et pourquoi il est recherché.Bon, le synopsis est court mais difficile de ne pas spoiler tant l'histoire n'est pas si développée que ça, le focus dans le jeu étant mit sur l'action et la baffe graphique qu'est ce jeu.GAMEPLAY :Ici, nulle besoin d'apprendre 36touches par cœur pour commencer à apprécier le jeu, on est dans un pur jeu d'arcade.Les commandes sont tout ce qu'il y a des plus intuitif, la prise en main est directe et comble du bonheur, le vaisseau réagi au poil de cul et vos réflexes pourront dès lors vous éviter de foncer contre l'un des très nombreux astéroïdes sur votre chemin lorsque vous êtes en pleine accélération.Le jeu met à disposition 4 vaisseaux aux caractéristique propres à disposition (3 si vous ne disposez pas du DLC) pour traverser les 7 secteurs vous séparent de votre destin.Vaisseaux que vous pourrez upgrader en gagnant de l'argent, argent gager en abattant les ennemis ou en effectuant des missions secondaires, ainsi que vos propre skills de pilote.7 secteurs... des centaines de chemins possibles.Dans Everspace, chaque partie est unique. Les niveaux sont créés aléatoirement et à la fin de chaque niveau, vous avez la possibilité de choisir votre prochaine destination dans ce même secteur. (2 à 3 possibilités)Il vous est donc possible de vous faire votre propre itinéraire en fonction des dangers liés aux niveaux proposés.Ce qui veut dire que dans Everspace, les pirates de l'espace ou autres faction humaine ou alien ne sont pas les seuls danger au alentours. Vous aurez aussi à vous méfier de tempêtes électriques, tempêtes solaire, nébuleuse sombre ou même de trous noir ou la surchauffe des systèmes due à une étoile trop proche.Mais ce n'est pas tout, dans Everspace, il ne suffit pas de tuer tout le monde et sauter vers la prochaine zone. Vous devrez aussi fouiller les zones afin de récupérer du minerai, gaz, plasma et autres métaux pour vous équiper et améliorer vos équipements mais surtout... récupérer du carburant.Dans Everspace, chaque saut consomme du carburant. Ressource limitée, qui si en quantité limitée, peut endommager les systèmes de survie (et autres) de votre vaisseau.Vous menant à une mort certaine si vous ne disposez pas des composants et nanobots nécessaires aux réparations.Cette composante du gampelay est intéressante car elle vous obligera parfois à attaquer une faction "neutre" pour leur voler du carburant, ce qui aura pour conséquence que cette faction signalera l'attaque et deviendra hostile jusqu'au secteur suivant.Le DLC Encounters ajoute un vaisseau supplémentaire (le 4ème) ainsi que des personnages qui vous permettront des gagner de l'argent et blueprints en effectuant des missions pour leurs comptes ou tout simplement en les aidant.Comme déjà mentionné, le jeu est purement arcade, il n'est donc pas possible de poursuivre une carrière.Lors de votre mort, votre vaisseau perd sa cargaison et armes. Seul l'argent et l'irridum est gardé. Même le nom du vaisseau est différent et vous avez la possibilité de récupérer la cargaison perdue précédemment si vous arrivez à retrouver l'épave de votre dernière partie.Chaque partie réussi, dure en moyenne 2h. Pour finir complètement l'histoire principale, vous devrez finir le jeu au moins 5 fois.J'ai platiné le jeu à la 75ème partie pour plus de 30heures de jeu. (15 parties réussies au total)Le jeu est assez corsé au départ car les ennemis, selon la difficulté sélectionnée, peuvent s'avérer expéditifs dès lors qu'ils arrivent en groupe.Quelques secondes peuvent suffire à la destruction de votre vaisseau dès lors que vous êtes cerné par 5 ou 6 vaisseaux ennemis. (en hard)Il vous faudra alors de la patience (ou basculer en easy) afin d'upgrader vos skills et récupérer les 82 blueprints vous permettant d'accéder aux nombreuses armes principales/secondaires et divers systèmes de défenses.REALISATION :Côté réalisation... la baffe!Ce jeu c'est comme votre gâteau et boisson préférés après 2 jours sans boire ni manger.Graphiquement sublime. Les niveaux sont toujours différents. (l'agencement)On a donc pas cette impression de refaire sans cesse les même niveaux.On a vraiment du plaisir à progresser à pleine vitesse entre les astéroïdes ou autres structures.Les commandes sont au top... Rien a redire, le vaisseau se contrôle parfaitement.La bande son n'est pas en reste, on a droit des musiques accentuant l'action ou la sensation de solitude dans l'espace.Je globalement rien à reprocher à ce jeu... ce qui est pas souvent le cas mais je vais quand même pinailler.Même si la réalisation du jeu est exemplaire tant au niveau du gameplay ou gamedesign, on pourra reprocher au titre d'avoir un "bestiaire" un peu limité.En effet, les vaisseaux ennemis (alien/humain) sont finalement assez peu diversifiés.On pourra aussi pointer le manque d'objectifs une fois l'histoire terminée. Sauf si l'on possède le DLC Encounters et même avec, la rejouabilité de ce jeu est tellement forte que finalement, on aimerai en avoir plus.Autre que ça... nada.En résumé,Je ne regrette pas du tout l'attente, le gameplay est vraiment intuitif, les niveaux d'une beauté et d'une rejouabilité exemplaire.Des dizaines d'heures de pure plaisir et combats prenants qui font qu'on en redemande.Je ne peux que conseiller ce jeu si vous aimez le Space Opera.+ Gameplay prenant et intuitif+ Visuellement sublime+ OST+ Rejouabilité- .../10