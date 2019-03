Vidéo de la création du chapitre:Tueur: La pestePouvoirs:Intervention corrompue:Vos prières invoquent un pouvoir obscur qui interfère avec les chances de survie des survivants.Les générateurs situés le plus loin de chez vous sont bloqués par l'Entité pendant 80/100/120 secondes au début de l'essai.Les survivants ne peuvent pas réparer les générateurs pendant toute la durée de l'intervention corrompue."On saura à travers le pays que les dieux maudissent les infidèles." (La Tablette d'Adiris, 3.7)La peur infectieuse:Les cris des infidèles font bondir votre cœur.Tous les survivants qui se trouvent dans le rayon de terreur du tueur pendant qu'un autre survivant est mis en état de mort avec votre attaque de base, crieront et révéleront leur position actuelle au tueur pendant 4/5/6 secondes."L'horreur triomphe du cœur des infidèles qui pleurent aux pieds des morts." (Hymne de louange, 11.4)Dévouement sombre:L'affichage de vos pouvoirs crée un tourbillon de panique qui s'étend dans tout le pays.Vous devenez obsédé par un Survivant. Frapper l'Obsession avec votre attaque de base fait que l'Obsession émet un rayon de terreur de 32 mètres pendant 20 secondes. Pendant ce temps, votre rayon de terreur est réduit à 0 mètre.Cet effet ne peut être déclenché que toutes les 60/45/30 secondes. L'Obsession entend le Rayon de Terreur qu'ils émettent pour la durée.Le Tueur ne peut être obsédé que par un Survivant à la fois."Et la terreur s'emparera d'un infidèle non-croyant, qui annoncera faussement mon arrivée." (La Tablette d'Adiris, 48.9)Survivante: Jane RomeroPerks:Solidarité:Partager des expériences douloureuses a le pouvoir de guérir. En se blessant, la guérison d'un Survivant vous guérit aussi.Poised?:L'atteinte des objectifs augmente la confiance de la survivante. Après avoir terminé un générateur, le survivant ne laissera pas de traces pendant une courte période.Head on:En se tenant debout dans un casier, l'avantage s'active. Lorsqu'il est activé, l'exécution d'une action précipitée pour laisser un casier assomme le Tueur s'il se trouve à portée . Cela provoque l'épuisement. Head On ne peut pas être utilisé lorsqu'il est épuisé. Vous ne récupérez pas de l'épuisement en courant.Memento du tueur:Nouvelle map : Le temple de la purificationPrix:6,99

