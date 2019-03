Salut à tous,



Petit article pour partager mes petites emplettes du jour chez un des Micromania du Havre:



Tout d'abord des petits monstres avec le 3eme opus de la licence Yokai Watch







Et voici le grosse bébête de 1.4 kgs rapportée ce midi...Eh be voui, une figurine de Broly ( perso qui manquait à ma collection) dans son design du dernier film en date et punaise elle est juste énorme aussi bien niveau taille que réalisation...





You Tube