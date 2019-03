Du 7 au 10 mars plusieurs streameurs/youtubeurs (dont je fais parti) vont live pendant 75h au profit de Médecins Sans Frontières afin de récolter un maximum de dons pour l'association.Si vous avez une petite pièce ou plus en ce début de mois, n'hésitez pas à participer pour soutenir la cause !Sachez qu'à partir de 20€ de dons vous pouvez participer à une tombola afin de remporter des lots (consoles et jeux). Plus votre don est important, plus vous obtenez de tickets !Voici la liste des lots : http://televideogames.lesplayersdudimanche.com/index.php