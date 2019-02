Une vidéo de Capcom Asie vient d'officialiser les versions Française et Allemande. A noter que les versions Coréenne et chinoise sont également annoncées. Nous pouvons y voir que les décors sont aussi traduits dans les langues du jeu, ainsi que le fameux Objection ! Selon la vidéo le patch arrivera seulement cette été....

posted the 02/27/2019 at 01:34 PM by yais9999