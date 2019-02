Nous perdons encore un grand..



"Agé de 64 ans, le chanteur Mark Hollis est mort, lundi 25 février. C'est ce qu'a annoncé le compte officiel Twitter du groupe britannique The The, formé en 1979 par Matt Johnson.

Mark Hollis, chanteur du groupe britannique Talk Talk, est mort lundi 25 février. C'est ce qu'a annoncé le compte officiel Twitter du groupe britannique The The, formé en 1979 par Matt Johnson."